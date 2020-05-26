Украина придумала способ «выбить» Россию из космических проектов США

Глава космического агентства Украины Владимир Усов полагает, что его стране удастся «выбить» Россию из космических проектов США. Для этого, по его словам, следует наладить производство украинскими конструкторскими бюро ракетных двигателей. Об этом он заявил в беседе с изданием «Левый берег».

Владимир Усов рассказал, что во всем мире только пять государств имеют налаженный полный производственный цикл космических аппаратов и ракет-носителей.

«Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность», — утверждает глава украинского космического агентства.

По словам Владимира Усова, Украина и США зависят от России, которая поставляет им двигатели первой ступени. Однако руководитель украинского космического ведомства полагает, что производство можно наладить и в его стране.

«В советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от РФ», — предположил он.

Россия поставляет двигатели РД-180 в США с 1997 года. В 2016 году конгресс решил отказаться от их использования. Пентагон выделил 160 миллионов долларов на разработку альтернативного двигателя. При этом, по последним данным, американское военное ведомство продолжит закупать российские двигатели до 2025 года.

В 2018 году генеральный директор SpaceX Илон Маск рассказал о создании альтернативного РД-180 двигателя под названием Raptor. Специалисты, однако, утверждают, что он не идет ни в какое сравнение с российским.

Ранее 5-tv.ru писал, что испытания российской ракеты-носителя нового поколения среднего класса ожидаются в 2022 году.