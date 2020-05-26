Вагон пассажирского поезда, направлявшегося из Челябинска во Владивосток, сошел с рельсов

Сход колесной пары локомотива, направлявшегося из Челябинска во Владивосток, произошел в Могочинском районе Забайкальского края. Как стало известно 5-tv.ru, в результате инцидента оказалась повреждена стрелка пути.

Возможна задержка еще двух поездов.

К месту ЧП направлен ремонтно-восстановительный локомотив.