Вагон пассажирского поезда, направлявшегося из Челябинска во Владивосток, сошел с рельсов
В результате происшествия оказалась повреждена стрелка пути.
Фото: Известия / Константин Кокошкин
Сход колесной пары локомотива, направлявшегося из Челябинска во Владивосток, произошел в Могочинском районе Забайкальского края. Как стало известно 5-tv.ru, в результате инцидента оказалась повреждена стрелка пути.
Возможна задержка еще двух поездов.
К месту ЧП направлен ремонтно-восстановительный локомотив.
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