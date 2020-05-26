Счет идет на дни: когда будет готова вакцина от COVID-19?
Ученые новосибирской лаборатории «Вектор» готовы к тестированию на добровольцах сразу шести препаратов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; 5-tv.ru
Ученые новосибирской лаборатории «Вектор» рассказали, когда начнутся испытания отечественной вакцины от коронавируса.
На добровольцах будут тестировать сразу шесть препаратов. Разработка вакцины идет максимально быстро — обычно на создание подобных препаратов уходят не месяцы, а годы.
Корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера побывал в лаборатории и узнал, когда нас всех защитят от смертельной инфекции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы возможные сроки начала вакцинации от коронавируса в России.
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