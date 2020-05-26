Громкая дискуссия Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова на тему заработков российских артистов вышла далеко за пределы спора двух звезд. Страсти в соцсетях не утихают до сих пор. У каждого из оппонентов находятся сторонники и ненавистники. Масла в огонь подливает и супруга продюсера Валерия. На этот раз певица разразилась постом о нынешнем времени, морали и подмене понятий, под которым собрала сотни новых комментариев.

«Время, в которое мы живем, — это эпоха перемен. Все базовые координаты разъехались. Мораль — с большой буквы, настоящая, пошатнулась. И все, похоже, переходит на мир, в котором выигрывает тот, у кого кулак больше, — право сильнейшего», — написала Валерия.

Общие фразы артистки поначалу выглядели как черта, под которой он подвела итоги вокруг разгоревшейся ситуации. Однако уже в комментариях дело вновь дошло до неприятной конкретики.

«А кто „работает“ усиленно на то, чтоб подменялись понятия?! Масс-медиа, если что! Ваша индустрия этим занимается долгие годы. Но вы, конечно же, заметили только тогда, когда это коснулось лично вас», — написал один из подписчиков.

«Почему же? Давно с грустью за этим наблюдаю, — отреагировала автор поста. — И по поводу Шнура уже высказывалась. Реакция какая: „народ“ пишет, что позавидовала великому артисту».

Другой поклонник упрекнул Валерию и Пригожина в том, что они публично реагируют на слова лидера группировки «Ленинград» и тем самым «уподобляются» ему.

«Гораздо выше и красивее было бы ему объяснить все без посторонних глаз так, чтоб он сам извинился в сети перед вашей семьей», — выразил мнение пользователь.

«Смелый герой интернета трубку не снимает, на сообщения не отвечает. Из засады льет фекалии», — ответила певица.

Instagram @valeriya

Защитники Шнурова в комментариях написали, что он тоже талантливый артист, имеет награды, остается верен себе и защищает народное мнение. Валерия заявила, что они наивны, а упомянутый музыкант и кандидат в депутаты отстаивает интересы политиков, а не народа. У нее, как и у основных участников дискуссии, появились свои защитники и хейтеры.

«Вы вполне логично рассуждаете, поспорить сложно. Но мне кажется, вы в упор не видите, почему люди обрушились на вас и на мужа. Все же не потому, что Шнуров исказил факты и выставил вас»;

«Браво вашему мужу он прав. Мы любим вас!»

«Как запели, обидели неприкасаемых. Шнуров — молодец, он с народом и из народа! Правильно ответил. Возвысились, боги!»

«Люди! Не ведитесь на провокационные посты в интернете и стишки Шнура, а лучше найдите и послушайте первоисточник — интервью Пригожина, где он говорит о бедственном положении не звезд первой величины, не о Валерии, не о себе, а о рядовых музыкантах, молодых артистах. Налетели, как стервятники, не разобравшись»;

«А вы не задумались, почему он поднял эту тему? Он очень тонко играет. Ведь ему приходится обеспечивать и нести расходы на тех же музыкантов и всю обслугу. Так почему бы не заострить „проблему“ и не попросить помощи у государства под шумок?» — откликнулись юзеры.

До этого Иосиф Пригожин заявил, что российские музыканты оказались в чудовищной ситуации из-за отсутствия доходов от концертной деятельности. В ответ на это Сергей Шнуров написал в Instagram два стихотворения, в которых высмеял заявление продюсера и призвал помочь ему материально. С критикой слов Пригожина выступили Григорий Лепс, Юрий Лоза и другие артисты. На что муж певицы Валерии указал им на недальновидность и эгоизм.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия ответила на критику Пригожина за его жалобу о бедности артистов.