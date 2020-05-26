Экс-супруга Эмина впервые появилась на публике после разрыва с артистом

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Виктория Андреева
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В гражданском браке с известным музыкантом Алена Гаврилова прожила почти два года.

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Фото, видео: Instagram @agavrilova777

Российская модель Алена Гаврилова после громкого заявления о разрыве с гражданским мужем — музыкантом Эмином Агаларовым — наконец вновь вышла в свет. Звезда взяла достаточно большую паузу и, поклонники уже всерьез запереживали за ее моральное и физическое здоровье. Но, как выяснилось, с девушкой все в порядке.

Алена опубликовала в своем Instagram видео, где как будто бы подглядывает за 12-летним сыном Рустамом Тарико. В кадре — подросток помогает звездной маме убираться по дому: вытирает пыль и аккуратно расставляет предметы. Вероятно, звезда решила запечатлеть этот уникальный момент, поскольку Рустам очень редко вот так непринужденно проводит время с мамой. Большую часть года он живет в США, где учится в элитной школе. Дома же бывает исключительно на каникулах.

«Только никому! Чистюля!!!» — подписала милый ролик Гаврилова.

Instagram @agavrilova777

Судя по тому, как модель выглядит в сторис, она потихоньку приходится в себя. И даже улыбается, несмотря на громкое расставание с именитым артистом.

К слову, по версии »Экспресс-газеты», Эмин уже нашел замену предыдущей пассии, которая и надоумила певца публично бросить Гаврилову.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Гаврилова все-таки решилась дать свой первый комментарий о разводе с Эмином Агаларовым.

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