В Химках МВД проверит мать, снимавшую видео для сайта знакомств на глазах у сына

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Виктория Андреева
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Маленький ребенок, рыдая, умолял родительницу прекратить свое занятие.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / m3.; Соцсети

Сотрудники химкинского отделения МДВ организовали следственную проверку в отношении женщины, снимавшей видео для сайта знакомств прямо на глазах у плачущего сына.

На кадрах видно, как мать ребенка, пребывая, вероятно, в нетрезвом состоянии, решила расслабиться и пообщаться в видеочате со знакомыми. В этот самый момент в комнату вошел мальчик и, увидев печальную картину, слезно умолял родительницу немедленно прекратить заниматься постыдными делами.

В ответ женщина лишь отругала сына за то, что он поступает не по-мужски, позволяя себе перечить матери и ронять горькие слезы. На просьбу сына пойти проспаться, дама ответила жестким отказом.

Как пояснила в беседе с РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, правоохранители сделают все возможное, чтобы разобраться в вопиющем инциденте и решить проблему.

«Меры будут приниматься, исходя из всех обстоятельств произошедшего, по итогам проверки и в интересах ребенка. Мы за сохранение семьи», — пояснила эксперт.

Личность нерадивой матери удалось установить довольно быстро. Ею оказалась Эльвира А., скрывавшаяся на сайте знакомств под ником «Истинная леди».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нерадивой матери из Новороссийска, избившей сына.

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