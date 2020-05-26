Анита Цой поделилась рецептом вкусного и быстрого завтрака
Певица призналась, что устает от домашних подвигов и старается отыскать способы сократить свое время пребывания за плитой.
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Фото, видео: Instagram @anitatsoy
Анита Цой поделилась с подписчиками рецептом необычного и быстрого завтрака. Она выложила в своем профиле в Instagram видео, где подробно рассказала все шаги приготовления омлета с красивым названием «Пуляр». Оказывается, для приготовления этого блюда понадобится всего семь минут!
«Рецепт омлета настолько прост, что вам обязательно захочется его приготовить», — заверила певица.
Итак, что же понадобится для вкусного завтрака:
яйцо — 5 штук;
молоко или сливки;
масло сливочное — 5 грамм;
соль — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
Сначала необходимо отделить желтки от белков. Желтки взбиваем, к ним добавляем немного соли и молока. Белки взбиваем в устойчивую пену. Здесь лучше воспользоваться миксером, советует певица.
Далее разогреваем сковородку на сливочном масле, добавляем желтки, распределяем их по поверхности сковороды. Сверху выкладываем пенную массу.
Ставим на минимальный огонь. Крышкой сковороду не закрываем. Чтобы проверить готовность, коснитесь белковой пены пальцем. Если белок не липнет к пальцу, значит, омлет готов.
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Необычный, красивый и очень вкусный завтрак за 7 минут. Омлет «Пуляр» удивит ваших родных и близких! ☺ Рецепт омлета настолько прост, что вам обязательно захочется его приготовить. ИНГРЕДИЕНТЫ: яйцо — 5 шт, молоко или сливки масло сливочное — 5 гр, соль — по вкусу. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 🍳😘
Подписчики поблагодарили Аниту за рецепт и похвалили ее кулинарные способности.
«Вау! Какая же ты крутая! Благодарю за выпуск, умница!»;
«Супер надо попробовать!»
«Молодец, вкусно готовит», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что изменившийся муж Аниты Цой произвел фурор в сети.
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