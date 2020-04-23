Супруг исполнительницы показал себя с неожиданной стороны.

Изменившийся муж Аниты Цой произвел фурор в сети

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Певица Анита Цой решила порадовать подписчиков, находящихся в самоизоляции, своим творчеством. Артистка опубликовала в Instagram видео, в котором вместе с супругом Сергеем исполнила жизнеутверждающую песню Юрия Визбора «Ночная дорога».

«Я привыкла во всем искать хорошее. Счастье есть и в самоизоляции! Вы не находите? Ну, когда бы мы еще с мужем спели дуэтом для вас?» — написала знаменитость в микроблоге.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anita Tsoy — Анита Цой (@anitatsoy)

Талант мужа Аниты Цой произвел в сети настоящий фурор. Супруга поп-дивы в комментариях к публикации похвалили певица Зара, фигуристка Татьяна Навка, Лолита Милявская, Игорь Николаев, исполнительница Слава и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. К восторженным словам знаменитостей присоединились и поклонники семьи Цой.

«Ребята, какие вы настоящие»;

«Талантливая семья!»

«Очень душевно поете», — написали фолловеры.

Некоторые пользователи соцсети отметили, что муж Аниты Цой очень изменился — мол, возраст дает о себе знать. При этом его жена получила множество комплиментов насчет своей «вечной молодости».

Ранее 5-tv.ru писал, что Анита Цой выяснила, какой продукт укрепляет иммунитет лучше имбиря.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
77.04
0.78 83.68
1.06
Представители каких знаков зодиака чаще всего жалуются?

Последние новости

10:44
За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 4774
10:37
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
10:11
В Японии создали 3D-мультфильм о Чебурашке
10:00
Семь человек отравились суррогатом алкоголя в Новосибирской области
9:55
Ирина Безрукова перевоплотилась в советскую женщину с плаката «Не болтай!»
9:43
Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России

Сейчас читают

Представители каких знаков зодиака чаще всего жалуются?
«Женская революция»: Психолог объяснил, почему Самойлова, Анохина и Муцениеце сбежали от мужей
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок