Изменившийся муж Аниты Цой произвел фурор в сети

Певица Анита Цой решила порадовать подписчиков, находящихся в самоизоляции, своим творчеством. Артистка опубликовала в Instagram видео, в котором вместе с супругом Сергеем исполнила жизнеутверждающую песню Юрия Визбора «Ночная дорога».

«Я привыкла во всем искать хорошее. Счастье есть и в самоизоляции! Вы не находите? Ну, когда бы мы еще с мужем спели дуэтом для вас?» — написала знаменитость в микроблоге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Tsoy — Анита Цой (@anitatsoy) 21 Апр 2020 в 12:01 PDT

Талант мужа Аниты Цой произвел в сети настоящий фурор. Супруга поп-дивы в комментариях к публикации похвалили певица Зара, фигуристка Татьяна Навка, Лолита Милявская, Игорь Николаев, исполнительница Слава и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. К восторженным словам знаменитостей присоединились и поклонники семьи Цой.

«Ребята, какие вы настоящие»;

«Талантливая семья!»

«Очень душевно поете», — написали фолловеры.

Некоторые пользователи соцсети отметили, что муж Аниты Цой очень изменился — мол, возраст дает о себе знать. При этом его жена получила множество комплиментов насчет своей «вечной молодости».

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