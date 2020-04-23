Изменившийся муж Аниты Цой произвел фурор в сети
Супруг исполнительницы показал себя с неожиданной стороны.
Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певица Анита Цой решила порадовать подписчиков, находящихся в самоизоляции, своим творчеством. Артистка опубликовала в Instagram видео, в котором вместе с супругом Сергеем исполнила жизнеутверждающую песню Юрия Визбора «Ночная дорога».
«Я привыкла во всем искать хорошее. Счастье есть и в самоизоляции! Вы не находите? Ну, когда бы мы еще с мужем спели дуэтом для вас?» — написала знаменитость в микроблоге.
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Талант мужа Аниты Цой произвел в сети настоящий фурор. Супруга поп-дивы в комментариях к публикации похвалили певица Зара, фигуристка Татьяна Навка, Лолита Милявская, Игорь Николаев, исполнительница Слава и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. К восторженным словам знаменитостей присоединились и поклонники семьи Цой.
«Ребята, какие вы настоящие»;
«Талантливая семья!»
«Очень душевно поете», — написали фолловеры.
Некоторые пользователи соцсети отметили, что муж Аниты Цой очень изменился — мол, возраст дает о себе знать. При этом его жена получила множество комплиментов насчет своей «вечной молодости».
Ранее 5-tv.ru писал, что Анита Цой выяснила, какой продукт укрепляет иммунитет лучше имбиря.
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