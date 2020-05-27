В Ленобласти найдена мертвой сбежавшая пациентка с подозрением на коронавирус
Женщина самовольно покинула стены больницы этим же днем, находясь в тяжелом состоянии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Тело женщины, сбежавшей из больницы после подозрения на коронавирус, найдено в поселке имени Морозова в Ленобласти. Полиция выясняет обстоятельства смерти покойной.
Как стало известно 5-tv.ru, женщину нашли в парадной дома вечером 26 мая. Она лежала на спине, руки были вытянуты вдоль тела, а глаза закрыты. На лице виднелись гематомы.
Ранее тем же днем правоохранители получили сообщение от фельдшера Морозовской больницы о том, что пациентка 1957 года рождения покинула стены медучреждения, находясь в тяжелом состоянии. У нее был взят анализ на коронавирус. Свое решение уйти из больницы она аргументировала неудовлетворительным качеством лечения.
Правоохранители устанавливают причины смерти пациентки. Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Якутии разбился насмерть при попытке сбежать из-под карантина по коронавирусу.
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