В Ленобласти найдена мертвой сбежавшая пациентка с подозрением на коронавирус

Тело женщины, сбежавшей из больницы после подозрения на коронавирус, найдено в поселке имени Морозова в Ленобласти. Полиция выясняет обстоятельства смерти покойной.

Как стало известно 5-tv.ru, женщину нашли в парадной дома вечером 26 мая. Она лежала на спине, руки были вытянуты вдоль тела, а глаза закрыты. На лице виднелись гематомы.

Ранее тем же днем правоохранители получили сообщение от фельдшера Морозовской больницы о том, что пациентка 1957 года рождения покинула стены медучреждения, находясь в тяжелом состоянии. У нее был взят анализ на коронавирус. Свое решение уйти из больницы она аргументировала неудовлетворительным качеством лечения.

Правоохранители устанавливают причины смерти пациентки. Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Якутии разбился насмерть при попытке сбежать из-под карантина по коронавирусу.