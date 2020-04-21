Житель Якутии разбился насмерть при попытке сбежать из-под карантина по коронавирусу
Мужчина с подозрением на COVID-19 сорвался с третьего этажа при бегстве из обсерватора. Это была его третья попытка нарушить карантин.
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Фото, видео: Instagram @bylyy_uluuha, ТАСС /Карпухин Сергей
Житель Якутии, которого поместили на карантин из-за подозрения на наличие у него коровирусной инфекции COVID-19, трагически погиб при попытке сбежать из обсерватора. Об этом сообщил глава Вилюйского улуса республики Семен Винокуров в Instagram.
«К сожалению, сегодня у нас произошло чрезвычайное происшествие. Один пациент — который находился у нас в обсерваторе, ему 52 года, пытаясь убежать — сорвался с третьего этажа и разбился насмерть. В обсерваторе на сегодня у нас есть все условия для того, чтобы пациенты проживали там в комфортных условиях. Там охрана круглосуточная, там работают медики… Но этот пациент уже несколько раз пытался убежать с обсерватора. И третья попытка, к сожалению, закончилась трагедией», — рассказал чиновник.
В заключение Винокуров призвал всех соблюдать режим самоизоляции. По его словам, единственный эффективный способ избежать заражения коронавирусом — это сидеть дома.
Как сообщал 5-tv.ru, на данный момент в Республике Саха (Якутия) зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По всей России число заразившихся достигло 52 763 человек. За последние сутки их стало больше на 5642.
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