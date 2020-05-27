Экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде указ о своей отставке

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Светлана Шевченко
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Согласно картотеке дела, иск поступил 20 мая. Рассмотрение назначено на 30 июня.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia; 5-tv.ru

Бывший глава республики Чувашия Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде России указ о досрочном прекращении его полномочий на посту. Согласно картотеке дела, иск поступил 20 мая. Рассмотрение назначено на 30 июня.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент России Владимир Путин подписал 29 января текущего года указ об отставке с поста главы Чувашской республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Президент подчеркнул, что поведение Игнатьева было лишено уважения к людям.

Причиной этому стали два инцидента с главой региона, вызвавшие общественный резонанс. Сначала Игнатьев извинялся за предложение «мочить» журналистов и блогеров, которые приезжая с разных регионов России «хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не зная о чем и о ком».

А точкой кипения сало поведение главы республики на вручении сотрудникам МЧС спецавтомобилей, при котором он заставил офицера подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. После этого Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия» и позднее снят с должности указом президента.

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