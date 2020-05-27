Пьяный таксист протаранил несколько автомобилей в Москве
Мужчина был настолько пьян, что даже не заметил, что попал в ДТП. Предварительно, он мог находиться также в наркотическом опьянении.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
В столичном регионе на Волоколамском шоссе водитель Яндекс-такси спровоцировал массовую аварию. Он пролетел перекрёсток на красный, протаранил несколько автомобилей и попытался скрыться.
Только по счастливой случайности никто не пострадал. Владельцы повреждённых иномарок сумели задержать виновника ДТП: заблокировали в салоне и вынули ключи из замка зажигания. Судя по всему, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения. Вёл себя неадекватно и едва ли понимал, что натворил.
В службе такси отметили, что в момент аварии водитель не выполнял заказ сервиса. Составлены административные протоколы, расследованием занимаются правоохранительные органы.
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