Пьяный таксист протаранил несколько автомобилей в Москве

В столичном регионе на Волоколамском шоссе водитель Яндекс-такси спровоцировал массовую аварию. Он пролетел перекрёсток на красный, протаранил несколько автомобилей и попытался скрыться.

Только по счастливой случайности никто не пострадал. Владельцы повреждённых иномарок сумели задержать виновника ДТП: заблокировали в салоне и вынули ключи из замка зажигания. Судя по всему, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения. Вёл себя неадекватно и едва ли понимал, что натворил.

В службе такси отметили, что в момент аварии водитель не выполнял заказ сервиса. Составлены административные протоколы, расследованием занимаются правоохранительные органы.