Экс-участника «Отпетых мошенников» Богомазова выгнала на улицу родная сестра

Бывший участник группы «Отпетые мошенники» 44-летний Игорь (Гарик) Богомазов вместе с шестимесячным сыном должны быть выписаны из квартиры в Санкт-Петербурге. С таким требованием в суд обратилась родная сестра исполнителя Евгения. Она, по словам ответчиков, тайно приватизировала недвижимость. Подробнее о ситуации рассказала супруга певца Виктория.

«Это родительская квартира. Игорь в ней прописан с 79-го года. Поскольку человек часто на гастролях в Москве, он редко там появлялся. И когда родился малыш, он его прописал. В квартире прописаны Игорь, его мама и сестра Евгения. Она подала иск на выселение Гарика и малыша. Непонятно на основании чего она вообще приватизировала квартиру», — сказала жена звезды.

По словам Виктории, сестра музыканта с момента подачи иска так и не встретилась с «оппонентом». Все это время женщина якобы «прикрывалась» состоянием матери. Той в скором времени предстоит пережить серьезную операцию.

«Она прикрывается тем, что мама болеет. Игорь приехал, чтобы поддержать маму, пока работы в Москве нет. Чтобы поухаживать за мамой. Мама ждала нас с удовольствием. Почему еще приехал — нет доступа общения с мамой. На городской Евгения трубку не берет, мама свой телефон не берет. Не факт, что она у нее его не забрала», — утверждает Виктория.

В настоящий момент адвокат семьи Богомазовых разбирается в сложившейся ситуации. Виктория рассказала, что в поведении сестры певца в последнее время происходили странности. Она советовала музыканту встречаться с мамой в кафе и ресторанах, а не в квартире. Также Евгения регулярно вводила своих родственников в заблуждение по поводу состояния матери.

«Мы не планировали судиться. И то, что она выкидывает родного брата и малыша… Это какой-то ужас», — добавила Виктория.

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