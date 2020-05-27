Не несите ерунды! ТОП фраз, которые бесят представителей разных знаков зодиака

«Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», — эта поговорка, наверняка, знакома многим. Так, что одному человеку слышать приятно, другого может буквально вывести из себя.

Как узнать, что запрещено говорить близкому человеку? На этот вопрос ответили ведущие астрологи, выделив ТОП самых главных фраз, которые способны разозлить того или иного знака зодиака.

«Овен, подожди чуть-чуть!» — от этой, казалось бы, обыкновенной просьбы огненный знак быстро придет в ярость. Он хочет всего, сейчас и сразу. Так что будьте добры приказы исполнять сию же минуту. В противном случае — лучше не подходите.

«Телец, ты поступаешь неправильно!» — поставив под сомнение правоту Тельца, вы рискуете услышать малоприятные вещи в ответ. На протяжение суток этот человек будет доказывать вам, что его методы решения проблемы — единственно верные. В общем, не хотите слушать лекции — не упрекайте его ни в чем. И да, ни в коем случае не говорите о внешности.

«Близнецы, вы можете немного помолчать?!» — услышав что-то подобное, представитель этого знака зодиака может убить одним взглядом. Вам, конечно, крупно повезет, если оппонент действительно промолчит. Но чем это обернется вам впоследствии? Большая загадка. Кстати, глупые вопросы им тоже не стоит задавать.

«Рак, может, сделаешь что-то спонтанно?» — даже не рассчитывайте, что этот истинный интроверт и домосед купиться на предложение махнуть на море прямо завтра. Он найдет тысячу и одну причину, чтобы этого не делать. Но главное, так вы сильно обидите Рака. Ведь он надеялся на понимание единственного друга, а вы так подло поступили…

«Лев, сними это немедленно! Тебе не идет!» — как вы вообще посмели упрекнуть горделивого Льва в излишним самолюбовании и дать совет, как одеваться и что делать?! Несомненно, после этих слов вы рискуете быть вычеркнутым из списка близкого окружения. Если нечего сказать — лучше промолчите. Иначе — быть беде.

«Дева, у меня на этот счет другое мнение», — какая разница вообще, что вы себе придумали? Дева — самостоятельный человек и в ценных рекомендациях не нуждается. А вот если вы хотели намеренно обидеть друга, то у вас это получилось. Пожалуйста, запомните, что с Девой можно только соглашаться.

«Весы, пожалуйста, делайте выбор быстрее!» — ну, куда вы так торопитесь? И в самом деле: сказать такую чушь Весам — самому нерасторопному и неуверенному в себе знаку зодиака? Кажется, вам нужно срочно извиниться.

«Скорпион, это мое последнее слово и точка», — этой единственной фразой вы очень сильно обидите Стрельца, затронув его глубинные чувства. Сентиментальный и ранимый представитель этого знака не любит, когда его загоняют в рамки. Если не хотите испортить с ним отношения окончательно — выбирайте более корректные выражения.

«Стрелец, все очень плохо», — это фраза ужасно раздражает неисправимого Стрельца-оптимиста. У него всегда есть запасной план, если небо вдруг рухнуло на Землю, а вы говорите о банальных неудачах! Эти люди терпеть не могут домоседов, скряг и нытиков. Если вы из этого разряда, пожалуйста, не напрягайте своим присутствием Стрельца.

«Козерог, ох, зря ты это делаешь», — упрямый, прямолинейный Козерог-консерватор точно знает, что вам на это ответить. Только вряд ли будет использовать цензурные слова. Он терпеть не может, когда его в чем-то упрекают, а тем более, указывают, как правильно действовать. Кстати, не стоит спрашивать его и о личной жизни. Ведь это — запретная тема.

«Водолей, какая глупая затея!» — новатор от рождения, свободолюбивый и прыткий Водолей только разозлиться, услышав эту фразу. Он ведь искренне пытается создать что-то новое и уникальное, и никак не рассчитывает на критику. Поэтому если хотите высказаться, то лучше — просто похвалите.

«Рыбы, я слышал, что о тебе тут говорили…» — пожалуйста, не надо сплетен! Представитель этого знака зодиака никогда не обсуждает товарищей и свято верит, что также поступают окружающие. Тянет на разговор? Тогда вспомните что-нибудь приятное или сделайте Рыбам комплимент. Поверьте, так сбережете и свои нервы, и друга не потеряете, пишет Volkovysk.by.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астрологи рассортировали нечистую силу по знакам зодиака.