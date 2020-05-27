Вам и не снилось: какие алименты получит Пелагея после развода с Телегиным

Развод Пелагии с известным хоккеистом Иваном Телегиным шокировал не только верных фанатов певицы, но и звездных коллег. До последнего момента все они не могли поверить, что звезда эстрады вскоре потеряет любимого мужчину, буквально оставшись мамой-одиночкой.

Как известно, три года назад в счастливом браке у четы родилась дочь Таисия. Поэтому разойтись без претензий у Пелагеи и Ивана не получится. В преддверии громкого бракоразводного процесса Teleprogramma.pro подсчитала, на какую сумму алиментов может рассчитывать звезда.

Космические суммы

Так, по данным, имеющимся у издания, за один хоккейный сезон Телегин зарабатывает порядка 65 миллионов рублей. Правда, в этом году в хоккейной лиге ЦСКА ввели ограничения по гонорару, из чего следует, что в новом сезоне игрок получит порядка 40 миллионов рублей.

Учитывая, что от первого брака у Ивана уже есть ребенок, то Пелагея и ее маленькая дочка могут рассчитывать на 16,5% всего ежегодного дохода спортсмена. Ведь спортсмен не может тратить на содержание двоих детей более трети заработка. По примерным подсчетам, эта сумма составит чуть более шести миллионов рублей.

Instagram @pelageya_insta

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин познакомились в начале 2016 года. Роман двух влюбленных развивался столь быстро, что 16 июля того же года пара официально узаконила свои отношения. На свадьбе присутствовали только самые близкие родственники и друзья четы.

21 января 2017 года у молодых родилась дочка Таисия. Как ни странно, появление наследницы оказало большое влияние на спортсмена. Он вдруг вспомнил о бывшей супруге и начал регулярно перечислять алименты на ребенка от предыдущего брака — сына Марка.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что могло послужить истинной причиной разрыва Пелагеи и Ивана Телегина.