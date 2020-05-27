Пелагея подала на развод с Телегиным

Очередной звездный развод в период самоизоляции: накануне документы на расторжение брака подала 33-летняя Пелагея, сообщает портал Starhit.ru. О расставании певицы с хоккеистом Иваном Телегиным стало известно в конце пошлого года. На тот момент супруги несколько месяцев жили порознь, но старались поддерживать теплые отношения ради трехлетней дочери.

Спортсмен до последнего отрицал связи на стороне и уверял, что в разладе с женой нет вины третьих лиц. В то же время его фото с бизнес-леди Марией Гончар свободно гуляли по сети. Сегодня Телегин не скрывает, что девушка, внешне очень похожая на Пелагею, его возлюбленная. Они живут в его загородном доме стоимостью 75 миллионов рублей. За артисткой же остается московская квартира, где она продолжит жить с дочерью.

Тем не менее, Пелагея подала заявление не в мировой, а в судебный участок. Это значит, что супруги решили не все финансовые вопросы. Споры по поводу алиментов и раздела имущества им предстоит решать при помощи адвокатов.

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