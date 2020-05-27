«Кто эти люди?» — Ким Кардашьян показала семейное фото 11-летней давности

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Валентин Черников
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Поклонники с трудом узнали представителей известного на весь мир семейства на архивном снимке.

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Фото, видео: Instagram @kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу и бизнес-леди Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram семейный снимок из личного архива. На нем 39-летняя знаменитость запечатлена с не менее знаменитыми сестрами Кортни, Хлои, Кендалл, Кайли и братом Робом.

Очевидно, фото сделали около 11 лет назад. Судя по одежде присутствующих на нем, семья праздновала выпускной молодого человека. В отличие от сестер он выглядит официально. Характерная для выпускника западного вуза квадратная академическая шапочка в кадре на голове одной из девочек. Известно, что в 2009 году Роб окончил Университет Южной Калифорнии.

Instagram @kimkardashian

Поклонники в комментариях пришли в восторг и признались, что не узнали молодых членов семьи. Многие принялись обсуждать, кто в кадре вышел лучше.

«Кто, черт возьми, эти люди?»

«Принял Кендал за Селену Гомес»;

«Хлои хороша»;

«Роб был приятным юношей. Жаль, он уже не тот»;

«До сих пор смотрю „Семейство Кардашьян“ и обожаю их», — написали подписчики Кардашьян.

Ким и родные прославились благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Проект стартовал в 2007 году и продолжается по сей день.

Ранее 5-tv.ru писал, что младшая из сестер Кардашьян Кайли Дженнер обнажила «фирменные» бедра в белом боди.

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