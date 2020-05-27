Саммиты БРИКС и ШОС перенесены из-за пандемии коронавируса

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Василий Заика
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Новые даты встречи лидеров стран-участниц в Петербурге будут определены в зависимости от развития эпидемиологической обстановки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / PM of India, Pib, Kremlin Pool

Тема:
БРИКС Эпидемия коронавируса

Саммиты БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Петербурге, запланированные на 21–23 июля, перенесены из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что новые даты встреч и заседаний лидеров стран-участниц будут определены в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире.

«Принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21–23 июля в Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС», — говорится в сообщении.

В группу из пяти стран — БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. ШОС была учреждена в 2001 году. В составе организации числятся Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20.

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