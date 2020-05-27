«Мой родной»: Волочкова трогательно поздравила Петербург с днем рождения

|
Алиса Старжевская
26

Балерина выложила трогательный пост с архивными снимками в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова поздравила свой родной город — Санкт-Петербург с днем рождения. Она выложила трогательный пост, который состоит из архивных снимков из жизни балерины. В основном это кадры со спектаклей и выступлений. Под фото Волочкова написала душевное поздравление.

«Мой родной Санкт-Петербург. Я всем сердцем люблю тебя, творение Петра. Я счастлива родиться в этом красивейшем городе мира! Здесь я воспитывалась, училась, стала балериной, состоялась в профессии. И этим я обязана любимому городу, моим выдающимся педагогам, которые выросли в городе на Неве, и щедро дарили свой талант, знания и опыт нам, своим ученикам», — написала балерина.

Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова уточнила, что на одном из снимков выдающаяся балерина современности — Алла Осипенко, с которой звезда познакомилась во Флоренции, когда ей было всего 15 лет. Именно с ней Волочкова репетировала в Мариинском театре не только балетные спектакли, но и ее авторские концертные программы.

Анастасия также выразила благодарность всем педагогам, «ныне здравствующим и уже безвозвратно ушедшим», которые помогли ей стать известной и профессиональной балериной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова похвасталась ужином от домработницы.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
71.06
-0.08 77.91
0.12
Под каким знаком зодиака рождаются миллиардеры?

Последние новости

22:45
«Голубки»: Настя Каменских умилила фанатов совместными снимками с Потапом
22:33
Минкомсвязь РФ аннулировала паспорт болельщика Евро-2020
22:26
«Написала свою книгу?» — Седокова расскажет о событии, которого ждала десять лет
22:20
«Тебя жаба душит!» — Андрей Разин публично оскорбил Шнурова
22:12
Смерть афроамериканца во время полицейского задержания стала причиной протестов в Миннеаполисе
22:01
Сыгравшая девушку Бонда Куриленко впечатлила юзеров откровенным купальником

Сейчас читают

ТОП-3 самых порочных знака зодиака по гороскопу
Су-35 против самолета-разведчика: США показали перехват своего «Посейдона» истребителями РФ
Пропажа актрисы Марии Стерниковой — восстанавливаем хронологию события

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок