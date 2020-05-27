«Мой родной»: Волочкова трогательно поздравила Петербург с днем рождения

Анастасия Волочкова поздравила свой родной город — Санкт-Петербург с днем рождения. Она выложила трогательный пост, который состоит из архивных снимков из жизни балерины. В основном это кадры со спектаклей и выступлений. Под фото Волочкова написала душевное поздравление.

«Мой родной Санкт-Петербург. Я всем сердцем люблю тебя, творение Петра. Я счастлива родиться в этом красивейшем городе мира! Здесь я воспитывалась, училась, стала балериной, состоялась в профессии. И этим я обязана любимому городу, моим выдающимся педагогам, которые выросли в городе на Неве, и щедро дарили свой талант, знания и опыт нам, своим ученикам», — написала балерина.

Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова уточнила, что на одном из снимков выдающаяся балерина современности — Алла Осипенко, с которой звезда познакомилась во Флоренции, когда ей было всего 15 лет. Именно с ней Волочкова репетировала в Мариинском театре не только балетные спектакли, но и ее авторские концертные программы.

Анастасия также выразила благодарность всем педагогам, «ныне здравствующим и уже безвозвратно ушедшим», которые помогли ей стать известной и профессиональной балериной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова похвасталась ужином от домработницы.