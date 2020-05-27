Как восстановить отношения и не разочароваться в партнере после самоизоляции?

Ведущий семейный психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова в беседе с 5-tv.ru рассказала, как влюбленным парам, не видевшим друг друга на протяжении трех месяцев самоизоляции, преодолеть страх первой встречи и продолжить развитие отношений.

Главное — не торопиться

По словам эксперта, первая встреча после долгой разлуки не всегда может пройти гладко. Именно поэтому не стоит торопиться с излишними нежностями: поприветствуйте друг друга легким поцелуем, обнимите за плечи. Но имейте в виду, что любое действие можно производить только с согласия партнера. Иначе — велик риск быть отвергнутым.

«Здесь важно, чтобы вы дали друг другу время на внутреннюю перестройку. И подумайте о том, на каком месте вы расстались. Например, если была ссора, то, нужно попросить друг у друга еще раз прощения или можете сказать друг другу добрые слова. Они так или иначе будут началом нового этапа в ваших отношениях», — отметила психолог.

Любовь на расстоянии — реальность

Говоря о том, можно ли потерять интерес к человеку, находясь в долгой разлуке, Наталья Панфилова однозначно заявила: конечно, нет. Но только в случае, если партнер вам действительно интересен.

Однако несмотря на сильное желание «прибежать, приехать, прилететь» к любимому по выходу из самоизоляции, делать этого не стоит. Лучше — поинтересоваться, чем в данную минуту занят человек, договориться о встрече заранее, дать возможность себе и ему привыкнуть к мысли о том, что ситуация изменилась и жизнь вновь обретает другой смысл.

«История знает немало примеров, когда люди на расстоянии чувствуют друг друга. Эта любовь может пройти сквозь года. Но то, что мы думаем о человеке в фантазиях — не всегда то же самое, что и реальный человек. <…> Иногда мы торопим события, притворяем фантазии в жизнь. И с этим нужно быть осторожным. Если настраиваться только на свою волну, ваc может ждать неприятный сюрприз», — пояснила собеседница 5-tv.ru.

Совместный быт и начало новой жизни

Тем, кто только собирается вернуться к привычному темпу жизни, вновь окунуться в любовные отношения и съехаться с партнером, психолог посоветовала как можно чаще радовать любимого человека, независимо от сиюминутного настроения. Так, например, необходимо взять за правило говорить приятные слова возлюбленному как минимум два раза в день — утром и вечером.

Важно также избегать скандалов по поводу и без повода. Лучше — спокойно и вдумчиво объяснить партнеру свою позицию или рассказать о переживаниях. Правда, делать это нужно не вечером, когда близкий человек пришел домой после работы, а утром.

Если же нет сил сдерживать эмоции — выплесните их на бумагу. Тщательно опишите все претензии, сверните лист и отправляйтесь спать. После — перечитайте послание еще раз и подумайте, готовы ли вы повторить написанное в глаза любимому.

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