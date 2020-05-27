Минкомсвязь РФ аннулировала паспорт болельщика Евро-2020

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Ниса Мурзанаева
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Чемпионат Европы по футболу перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Минкомсвязь РФ аннулировала паспорт болельщика Евро-2020

Фото: www.globallookpress.com / Frankhoermann/Sven Simon

Действие паспорта болельщика для въезда в государство на матчи чемпионата Европы по футболу аннулировано. Документ не действителен в связи с переносом Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Учитывая данный факт, паспорт болельщика для въезда и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в 2020 году, а именно с 30 мая по 13 июля 2020 года, недействителен», — говорится на сайте ведомства.

В Минкомсвязи России отметили, что о порядке въезда на территорию страны во время чемпионата Европы в следующем году будет объявлено позднее.

Евро-2020 был перенесен на следующий год в связи с пандемией коронавируса. Планируется, что чемпионат состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи должны пройти в Лондоне, Риме, Амстердаме, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго и Будапеште.

Ранее 5-tv.ru писал, что чемпионат Европы по футболу, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сохранит название — Евро-2020.

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