«Мужественные и смелые»: Путин поздравил пограничников с праздником
Службе исполняется 102 года, и президент России напомнил о подвиге охранявших границы Родины 22 июня 1941 года.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin/Kremlin Pool; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника — 28 мая ей исполняется 102 года.
«Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей — мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность Родины и наших граждан», — сказал он в видеообращении.
Президент напомнил, что у пограничной службы России богатая и славная история: «на протяжении веков стражи Отечества всегда первыми давали отпор врагу, сражались до конца».
«В этом году мы отмечаем 75 лет Великой Победы и склоняем головы перед мужеством воинов-пограничников, принявших бой 22 июня 41-го года, дравшихся за каждую заставу от Заполярья до Черного моря, прошедших фронтовыми дорогами от Москвы и берегов Волги до Берлина», — отметил он.
Путин заявил, что и в последние годы российские пограничники не раз доказывали свой высочайший профессионализм, «равнялись на поколение победителей, достойно выполняли все, даже самые сложные задачи, не раз демонстрировали пример стойкости и силы духа в боевой обстановке».
«Мы будем всегда помнить пограничников, которые погибли на своем посту, тех, кто не жалел себя, защищая свой народ и свою страну. Нынешнее поколение пограничников с честью продолжает легендарные традиции, надежно отстаивает интересы и безопасность России», — добавил он.
День пограничника — профессиональный праздник личного состава и ветеранов Погранслужбы ФСБ России — отмечается 28 мая. В этот день в 1918 году декретом Совнаркома РСФСР была создана пограничная охрана. Официальным праздничным этот день стал лишь в 1958 году, когда был издан соответствующий указ Совета министров СССР. В новейшей истории России День пограничника отмечается в соответствии с указом президента РФ от 23 мая 1994 года.
Сегодня погранслужба ФСБ России охраняет самую длинную границу в мире. Протяженность только сухопутных рубежей РФ превышает 60 тысяч километров. Ежегодно сотрудниками погранслужбы пресекается около 45 тысяч правонарушений.
С 2009 года в погранслужбу берут только по контракту. Подготовкой офицеров для этих элитных подразделений занимаются семь вузов — в Москве, Голицыне, Кургане, Калининграде, Хабаровске и Анапе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как готовят четвероногих защитников границ России.
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