Поздравления во вторник, 28 мая, в День пограничника принимают и четвероногие защитники границы.

Бесстрашные Джульбарсы, Алые и Мухтары каждый день рискуют своей жизнью по команде. Наш корреспондент, Валентин Трушнин, отправился в Вязьму, где находится главный в стране ВУЗ для служебных собак, чтобы увидеть, как работают настоящие профессионалы!

Только в этом Центре их готовят сразу по всем специальностям, которые по отдельности встречаются и в армии, и в полиции, и в МЧС. Идти по следу, находить людей, наркотики, взрывчатку, ловить вооруженных преступников.

Видео: Какая погода ждет россиян летом 2019 года

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин в честь Дня пограничника записал поздравительное видеообращение, в котором отметил особые качества советских и российских пограничников — прежде всего, их смелость и стойкость. Российские звезды тоже не остались в стороне. В частности, участники знаменитой рок-группы «Чайф» опубликовали видео, на котором оригинально поздравили защитников госграницы с праздником.