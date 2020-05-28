Вознесение Господне 28 мая: почему в 7-е лунные сутки важно следить за каждым своим словом

Седьмые лунные сутки приходятся в мае текущего года на 28-е число, и день этот обладает магическими свойствами. Сила слова в этот день возрастает многократно, причем не только священного — молитвы или заклинания — но и обычного, брошенного всуе, мимоходом.

Что нельзя делать в этот день:

Ко всем произносимым словам нужно быть как никогда внимательным. Ни в коем случае не посылать проклятий в чей бы то ни было адрес — такие негативные энергетические послания становятся особенно действенными и обязательно сбываются, при чем во вред разгневанному. Слово — это вибрация, которая порождает в невидимом мире — астральном, ментальном — некую форму, а затем воплощается в реальности.

Что можно делать в этот день:

Желательно говорить поменьше. Сегодня главенствует стихия Воздух, и сотрясать его понапрасну не стоит. В этот период лучше отказаться от участия в массовых мероприятиях, вечеринок. Лучше провести седьмой лунный день в общении с собой, в размышлениях о своей истинной природе. Все действия нужно направить на созидание. Хорошо сходить в храм и помолиться.

Сновидения: приходят советы высших сил. Если во сне человек плачет — значит организм очищается от шлаков и дурных мыслей. Общая вероятность исполнения снов — 50%.

28 мая христиане всего мира празднуют один из самых великих праздников — Вознесение Господне. История праздника описана в Евангелиях. На сороковой день после Воскресения Иисус Христос явился Своим ученикам в Иерусалиме. Именно на Вознесение в православных храмах красные облачения священнослужителей меняются на белые. В них они служат последующие десять дней — вплоть до праздника Троицы, который в 2020 году будет 7 июня.

Именины: Дмитрий, Анастасия.

Приметы:

Багряный восход солнца — к грозному пожарному лету.

Весь день тепло — лето будет теплое.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о празднике Вознесение Господне.