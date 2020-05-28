«Это страшное дело»: Как в мире отреагировали на изданный в Чехии календарь с Гитлером

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Активисты обвинили чешское издательство в пропаганде движений, выступающих за подавление прав и свобод человека.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Чешское издательство «Наше войско», аналог нашего советского «Воен-Издата», оказалось в центре международного скандала после публикации календаря с портретами нацистов. Гитлер, Гиммлер, доктор Менгеле и другие — всего 12 фотографий.

Реакция общественности была мгновенной. Посол Германии в Чехии назвал «Календарь личностей Третьего рейха» мусором, посол Израиля признался, что шокирован изданием. Организация, представляющая жертв холокоста, подала заявление о возбуждении уголовного дела. Реакция негодования — по всей Европе.

«Это страшное дело. Само по себе это допущение того, что можно этих людей демонстрировать как доблестных генералов, как доблестного доктора, великого экспериментатора. Этого не должно быть! Нацизм — это как плесень. Если его не искоренить, он разрастается и занимает все доступное пространство», — возмутился председатель Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен.

Два года назад это же издательство выпустило партию сувениров с портретами Гитлера, тогда полиция пришла к выводу, что пропаганды фашизма в этом нет. А только попытка извлечь коммерческую выгоду. Сейчас МВД Чехии настаивает на том, чтобы договор аренды склада с издательством был разорван.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчины попытались отправить снимки Адольфа Гитлера и Андрея Власова организаторам акции «Бессмертный полк».

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