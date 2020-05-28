Суд в Киеве признал символику дивизии СС «Галичина»* нацистской

Эфирная новость 21

Действия Украинского института национальной памяти были признаны неправомерными.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka, 5-tv.ru

Киевский суд сегодня сделал первый шаг по возможному запрету символики дивизии СС «Галичина»*. И это для современной Украины, что называется «разрыв шаблона». Разбирательство тянулось три года после того, как Украинский Институт национальной памяти на журналистский запрос ответил, что символы «Галичины»* не являются нацистскими.

Вот эту оценку и посчитал суд незаконной. То есть, получается, говорить о том, что «Галичина»* — не нацисты в институте нацпамяти не имеют права. Однако ставить знак равенства между этими понятиями пока на Украине не решились. Но даже этот большой шаг в сторону исторической справедливости.

«В данном случае это достаточно мужественное решение в той атмосфере страха который сегодня существует. Я не исключаю, что будет оказано давление на суд, будут вероятно обжалованы данные решения, вот сейчас мы посмотрим какой шабаш устроят националисты после данного решения суда», — отметил украинский политик и управленец Владимир Олейник.

Украинский Институт нацпамяти уже заявил, что собирается обжаловать судебное решение. Дивизия входила в карательные войска СС, а все подобные подразделения Нюрнбергским трибуналом признаны преступной организацией. Однако на Украине в последнее время представляли боевиков «Галичины»* «героями, воевавшими за Украину против большевиков».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чешское издательство «Наше войско», аналог нашего советского «Воен-Издата», оказалось в центре международного скандала после публикации календаря с портретами нацистов.

* — запрещена в РФ.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
71.06
-0.08 77.91
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:19
Как усилить женскую энергию и стать магнитом для мужчин — ТОП-5 советов от индийских мудрецов
6:12
Магазины, прачечные и даже фитнес-центры: Что откроется в регионах РФ после ослабления ограничительных мер
6:03
«Волшебное» лекарство против COVID-19: Как мошенники наживаются на пандемии?
6:01
ТОП-3 ожидаемых кроссоверов 2020. С припиской «но это не точно»
6:01
Откровенные кадры после 40: мнения звезд, которые не стесняются
5:58
Эрзац-чемпионат, или Чего ждать от окончания футбольного сезона в России?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым противопоказано быть вместе
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок