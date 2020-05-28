Суд в Киеве признал символику дивизии СС «Галичина»* нацистской

Киевский суд сегодня сделал первый шаг по возможному запрету символики дивизии СС «Галичина»*. И это для современной Украины, что называется «разрыв шаблона». Разбирательство тянулось три года после того, как Украинский Институт национальной памяти на журналистский запрос ответил, что символы «Галичины»* не являются нацистскими.

Вот эту оценку и посчитал суд незаконной. То есть, получается, говорить о том, что «Галичина»* — не нацисты в институте нацпамяти не имеют права. Однако ставить знак равенства между этими понятиями пока на Украине не решились. Но даже этот большой шаг в сторону исторической справедливости.

«В данном случае это достаточно мужественное решение в той атмосфере страха который сегодня существует. Я не исключаю, что будет оказано давление на суд, будут вероятно обжалованы данные решения, вот сейчас мы посмотрим какой шабаш устроят националисты после данного решения суда», — отметил украинский политик и управленец Владимир Олейник.

Украинский Институт нацпамяти уже заявил, что собирается обжаловать судебное решение. Дивизия входила в карательные войска СС, а все подобные подразделения Нюрнбергским трибуналом признаны преступной организацией. Однако на Украине в последнее время представляли боевиков «Галичины»* «героями, воевавшими за Украину против большевиков».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чешское издательство «Наше войско», аналог нашего советского «Воен-Издата», оказалось в центре международного скандала после публикации календаря с портретами нацистов.

* — запрещена в РФ.