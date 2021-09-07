Как усилить женскую энергию и стать магнитом для мужчин — ТОП-5 советов от индийских мудрецов

|
Сергей Зеленский
1 380

Эти советы появились около пяти тысяч лет назад, но актуальны и по сей день.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann, Gary Houlder, Jenny Norquist, Jiri Hubatka

Мудрые советы для представительниц прекрасного пола содержатся в сборнике самых древних писаний на санскрите — Ведах. Это учение, которому уже около пяти тысяч лет, определяет особое место женщины во Вселенной. Считается, что ее энергия — это основа всего, в том числе, своего рода подпитка для мужчины, который благодаря ей становится сильнее.

Однако у любой женщины в силу разных причин могут происходить энергетические спады. Веды еще в древности предложили пять способов, как вернуть себя в форму.

  1. Массаж. Согласно знаниям древних, женское тело просто нуждается в прикосновениях. Его нужно шевелить, разминать, иначе энергия застаивается, давит изнутри.
  2. Важно уметь отключаться от сложных тем для размышлений, потому что женщине полезно быть несерьезной и позволительно думать о пустяках. В современной жизни это особенно касается бизнес-леди. Нужно уметь отпускать такой груз и не приносить его в дом.
  3. Принятие ванны, при чем с полным антуражем — лепестками роз, ароматическими маслами, свечами — все это благотворно влияет на эмоции и тело
  4. Крайне полезно заниматься вокалом — пение очищает пятую (горловую) чакру — вишудха.
  5. Желательно при любой возможности танцевать — дома с утра, после работы или же записаться на курсы. Танцы в любом виде — это отличный способ для активации женской силы и сексуальности. Особенно хороши арабские и латинские танцы. Безусловно, положительно на восстановление женской энергетики влияют йога и медитации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отвадить охотниц от своего мужчины.

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.19
0.24 86.89
0.32
Желание сверкать! Совет дня на вторник, 7 сентября, по системе Бацзы

Последние новости

20:19
Талибы огласили состав нового правительства Афганистана
20:08
Умер звезда фильма «Шербурские зонтики» Нино Кастельнуово
19:57
Как усилить женскую энергию и стать магнитом для мужчин — ТОП-5 советов от индийских мудрецов
19:46
Звезда сериала «Универ. Новая общага» впервые стала мамой
19:34
11 медиков из 10 регионов страны стали победителями конкурса «Лидеры России»
19:23
Галич раскрыла, кто стал инициатором ее развода с мужем: «До сих пор переживаю»

Сейчас читают

Обзор хоккейных новостей 7 сентября 2021: СКА удивляет доверием молодежи, вратарь Якуб Коварж выбыл…
Появилось видео с места смертельной аварии на шахте в ЛНР
Пожар произошел на заимке отшельницы Агафьи Лыковой
Пописавшая под елочкой Волочкова опубликовала интимные снимки в знак протеста
Венера в гостях у Марса: какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака