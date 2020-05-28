В Петербурге организатора концертов Джигана и Орбакайте обвинили в мошенничестве

Петербургского организатора концертов рэпера Джигана, Кристины Орбакайте, Григория Лепса и других звезд отечественной эстрады обвинили в мошенничестве. Как стало известно 5-tv.ru, владелец крупнейшего в РФ оператора-прокатчика Z-Concert Александр Зингер подозревается в хищении более 42 миллионов рублей.

Стражи порядка выяснили, что в конце 2018 года 33-летний концертный функционер якобы предложил жителю Петербурга стать инвестором его бизнеса и вложить деньги в развитие. Мужчина, по его словам, согласился и передал бизнесмену 150 тысяч долларов.

После этого в течение полугода партнер перевел на расчетный счет Александра Зингера еще 27 миллионов 600 тысяч рублей. Заключительный транш в сумме 50 тысяч долларов был передан организатору концертов наличными в апреле 2019 года.

Инвестор заявил полицейским, что Александр Зингер не выполнил свои обязательства по развитию бизнеса, а деньги похитил. Общий ущерб потерпевший оценил в 42 миллиона 827 тысяч рублей.

26 мая по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банду мошенников, подозреваемых в краже денег с банковских счетов, задержали в Петербурге.