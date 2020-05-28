«А говорят, что летают только птицы»: Лиза Галкина показала эффектный трюк

Катание на гироскутере подарило Лизе Галкиной мгновения нескрываемой радости. Этот фрагмент запечатлел ее отец Максим Галкин. Юморист выложил в Instagram забавный эпизод, снятый на территории замка Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь.

Наследники певицы и шоумена вышли во двор поиграть. Гарри сел на велосипед, а Лиза надела налокотники, наколенники и встала на гироскутер. Эта модель развивает скорость до 16 километров в час. Ее и свои возможности девочка продемонстрировала перед родными.

Instagram @maxgalkinru

Лиза несколько раз разгонялась и расставляла руки в стороны. Средство передвижения создавало эффект парения над землей. Дочь звездной пары предстала в кадре с улыбкой блаженства на лице, как будто в самом деле преодолела закон всемирного тяготения. Галкин-старший добавил к видео подходящую музыкальную тему — «Полет Валькирий» Рихарда Вагнера, сделав сцену зрелищнее и забавнее.

Трюк Лизы оценили в комментариях Филипп Киркоров, Валерия и тысячи поклонников. За пол дня видео набрало миллион просмотров.

«Спортивные ребята! Молодцы»;

«Самая классная из всех Лиз. Прелестная Елизавета»;

«А говорят, что летают только птицы», — откликнулись поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галкин показал на видео, как разучивает песню с малышом Гарри.