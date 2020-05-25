Мимишность зашкаливает: Галкин на видео разучивает песню с малышом Гарри

Юморист пытался научить детской песенке своего сына, когда тому было два годика.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин продолжает баловать поклонников звездного семейства архивными кадрами. На этот раз юморист выложил в Instagram видео с сыном Гарри, снятое в 2015 году, когда малышу было два годика. На нем он разучивает с мальчиком песенку «Голубой вагон» из советского мультфильма ««Чебурашка и крокодил Гена».

«С добрым утром, страна! Светлых вам приключений! А это мы с Гариком в июле 2015!» — написал Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Поклонников восхитило и трогательное видео, и то, как заботливо артист возится со своим отпрыском. Многие подметили, как быстро бежит время, а дети взрослеют.

«Солнечный мальчишечка!!!»

«Отец на все сто, от Бога!»

«Какие два кудряша. Здоровья вам и вашей семье!»

«Какое же чудо. Как же быстро они растут», — восхищались фанаты.

Лиза и Гарри Галкины появились на свет в 2013 году. Галкин и его супруга Алла Пугачева стали родителями двойняшек, которых им выносила суррогатная мать. Сейчас юморист охотно показывает жизнь своей семьи, аргументируя это тем, что лучше он сам будет обо всем рассказывать, чем папарацци станут охотиться за подробностями личной жизни его детей. Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза и Гарри Галкины раскрыли, кем хотят стать, когда вырастут.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 27%
71.88
0.96 78.44
0.64
Старость — не радость. Мужчины каких знаков зодиака становятся жуткими ворчунами

Последние новости

14:09
«Закатали в саркофаг»: как в Петербурге создали и уничтожили граффити с Бродским
14:01
Сексуальная Леся Никитюк в откровенном боди пожелала всем доброго утра
13:51
«Последний звонок-2020» пройдет онлайн в социальной сети ВКонтакте
13:41
Сергей Семак рассказал, как футболисты «Зенита» тренировались в самоизоляции
13:32
«Шик, стать, порода»: Скулкина в обтягивающем красном платье позирует на крыше дома
13:22
Мимишность зашкаливает: Галкин на видео разучивает песню с малышом Гарри

Сейчас читают

Старость — не радость. Мужчины каких знаков зодиака становятся жуткими ворчунами
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок