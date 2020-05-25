Мимишность зашкаливает: Галкин на видео разучивает песню с малышом Гарри
Юморист пытался научить детской песенке своего сына, когда тому было два годика.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин продолжает баловать поклонников звездного семейства архивными кадрами. На этот раз юморист выложил в Instagram видео с сыном Гарри, снятое в 2015 году, когда малышу было два годика. На нем он разучивает с мальчиком песенку «Голубой вагон» из советского мультфильма ««Чебурашка и крокодил Гена».
«С добрым утром, страна! Светлых вам приключений! А это мы с Гариком в июле 2015!» — написал Галкин.
Поклонников восхитило и трогательное видео, и то, как заботливо артист возится со своим отпрыском. Многие подметили, как быстро бежит время, а дети взрослеют.
«Солнечный мальчишечка!!!»
«Отец на все сто, от Бога!»
«Какие два кудряша. Здоровья вам и вашей семье!»
«Какое же чудо. Как же быстро они растут», — восхищались фанаты.
Лиза и Гарри Галкины появились на свет в 2013 году. Галкин и его супруга Алла Пугачева стали родителями двойняшек, которых им выносила суррогатная мать. Сейчас юморист охотно показывает жизнь своей семьи, аргументируя это тем, что лучше он сам будет обо всем рассказывать, чем папарацци станут охотиться за подробностями личной жизни его детей. Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза и Гарри Галкины раскрыли, кем хотят стать, когда вырастут.
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