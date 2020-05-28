«Междусобойчик, плюющий на публику» — Шаляпин поддержал Шнурова в критике российских «суперзвезд»

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Ниса Мурзанаева
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Ранее лидер «Ленинграда» заявил, что большинство артистов нацелены не на слушателя, а на людей, распределяющих бюджетные деньги.

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Фото, видео: Instagram @shalyapin_official

Почти неделю в сети не утихает скандал по поводу «безденежья» российских звезд. Сегодня в игру включился певец Прохор Шаляпин. Исполнитель решил поделиться в Instagram мыслями по поводу «помощи артистам со стороны государства».

«Прежде всего, я поддержал бы не первую „плеяду звезд“, а тех артистов, кто работает в государственных и народных театрах, в ресторанах, выступает в цирках, в хорах, в танцевальных ансамблях», — написал музыкант в микроблоге.

Instagram @shalyapin_official

По мнению Прохора Шаляпина, такие артисты «не имеют доступа на телевидение», но при этом «делают намного больше для развития искусства и сохранения культуры в нашей стране, чем, так называемые, суперзвезды».

«Наша эстрада сегодня (я полностью согласен с Сергеем Шнуровым) — это не более чем междусобойчик на ТВ, обслуживающий определенный класс и плюющий на широкую публику с высоты своего величия», — заявил Шаляпин.

До этого лидер группировки «Ленинград» порассуждал о российских артистах, которые якобы могут зарабатывать деньги только на бюджетных мероприятиях вроде Дня города.

«Объясняю схему: если ты „звезда“, а твой „продюсер“ со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные „дни города“. За свои кровные на эти „шоу“ никто не пойдет», — заявил музыкант.

22 мая интернет буквально «взорвался» после жалобы Тарзана на то, что режим самоизоляции полностью лишил его доходов, и его семья испытывает финансовые трудности. Артисту пришлось закрыть единственный бизнес — собственный фитнес-зал.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — сказал Сергей Глушко.

Ранее 5-tv.ru писал, что лишившемуся доходов Тарзану предложили поработать фермером и таксистом.

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