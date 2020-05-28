Бекельдеульский заказник полыхает в Амурской области
Возгорание в труднодоступной местности тушат с помощью вертолета, привлечены также парашютисты и десантники Амурской авиабазы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonathan Alcorn; 5-tv.ru
В Амурской области горит территория Бекельдеульского заказника. Пламя бушует в труднодоступной местности, поэтому к тушению привлекли вертолет, парашютистов и десантников Амурской авиабазы.
Кроме того, задействован вездеход, который прокладывает специальные полосы, чтобы не дать огню распространиться. На данный момент площадь возгорания составляет 15 гектаров. Предположительно, пожар мог возникнуть по вине рыбаков, которые были замечены недалеко от места возгорания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не менее девяти частных домов загорелось в пригороде Самары.
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