Собака Джуна вслед за женой внука Пугачевой занялась спортом — забавное видео
Алена Краснова устроила домашнюю тренировку на пару с. домашней любимицей.
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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova
Домашняя тренировка Алены Красновой превратилась в состязание с ее домашней любимицей по кличке Джуна за внимание оператора. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков заснял забавный процесс на смартфон, посмеиваясь за кадром.
На видео супруга Преснякова делает упражнения в облегающих розовых лосинах на коврике, демонстрируя упругие формы. Но внимание человека с камерой быстро привлекает лежащая в другой части комнаты собака. Белая и пушистая Джуна потягивает тело подобно тому, как это делает ее хозяйка. Но в отличие от Алены питомец не слишком напрягается. Животное расположилось на диване мордочкой кверху, и похоже, ему удобно.
Как уточняет сайт Утро.ру, Краснова и Пресняков сидят в самоизоляции вдвоем, не считая собаки. Никита тоже не теряет времени даром и делится с подписчиками новыми песнями. Правда, 21 мая режим пришлось нарушить в связи с 29-летием молодого человека. Пара не стала покидать пределов особняка в Подмосковье, но пригласила к себе друзей.
Ранее 5-tv.ru писал, что какой сюрприз приготовила Краснова любимому.
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