«Не хочу расти!» — дочь Самойловой устроила истерику из-за купальника

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Алина Потёмкина
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Трехлетняя малышка Майя призналась, что не хочет больше расти.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Кризис взросления случился у младшей дочери модели Оксаны Самойловой. Многодетная мама выложила в Instagram ролик, в котором ее дочурка Майя горько плачет. Причиной истерики трехлетней малышки стал то ли купальник, из которого она выросла, то ли осознание того, что взрослая жизнь не за горами.

«Я не хочу расти!» — выдала сквозь слезы Майя.

На вопрос мамы, из-за купальника ли это, девочка не дала четкого ответа. Сама Самойлова поиронизировала на тему плача дочери в посте, которым сопроводила видео.

«Чую после трех месяцев карантина у многих „закончится купальник“», — написала звезда.

Instagram @samoylovaoxana

Поклонники от души посмеялись над вселенской бедой, которая постигла дочь знаменитости. Многие признавались, что их дети тоже капризничают из-за мер ограничения в пандемию, а некоторые даже пришли к выводу, что все мы сегодня немножко Майя.

«Вот это я понимаю трагедия, а не ваш этот ковид»

«Жизнь… боль… одни разочарования»

«Бедненькая малышка, как я с ней солидарна, я тоже не хочу расти»

«Иногда я Майя», — писали фолловеры.

Оксана Самойлова переживает непростой период. Она разводится с мужем, рэпером Джиганом. Разлад в отношениях пары начался в начале года. После рождения четвертого малыша музыкант буквально слетел с катушек: он увлекся спиртными напитками не на шутку, матерился при детях и часто вел себя неадекватно. Супруга даже направила его в клинику для лечения зависимостей. Там он провел неделю, но так и не вернулся к нормальной жизни. Тогда модель подала на развод. Позже рэпер неоднократно пытался заслужить прощение жены, но тщетно. Как писал 5-tv.ru, он даже периодически публикует фото с детьми и супругой, но Оксана Самойлова легко парирует такие выходки словами: «Мне все равно».

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