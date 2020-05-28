Ограничения из-за коронавируса в Москве будут сохраняться до появления вакцины

Режим самосохранения и санитарных ограничений в Москве может продлиться до тех пор, пока не будет получена вакцина. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я боюсь, что режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Сергей Собянин подчеркнул, что власти Москвы стараются ослаблять ограничения, введенные в связи с коронавирусом, однако эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается сложной.

«Открываем бытовые услуги, где не требуется длительный контакт. И фитнес центры и парикмахерские тоже хочется открыть. Но я напоминаю, что мы до сих пор выявляем 2-3 тысячи новых заболеваний каждый день. Ситуация не такая радужная. Любое забегание вперед может привести к откату», — заявил мэр города.

С 1 июня в столице начинается второй этап смягчения ограничений. Москвичи смогут заниматься спортом на свежем воздухе ежедневно — но только до 9.00 утра. На обычные прогулки можно будет выходить с 9.00 до 21.00, но не более 3 раз в неделю — 2 раза в будни и 1 раз в выходной день. В Москве откроются парки и «зеленые зоны», а также станут доступны велопрокаты. Помимо этого, с понедельника откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам гулять по графику в тестовом режиме.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112