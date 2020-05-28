«Сохрани мою тень»: IOWA прочитала стихи у стены с закрашенным граффити Бродского

История с закрашенным граффити с портретом Иосифа Бродского получила широкий общественный резонанс. Горожане то пишут на стене стихи, то выступают с перформансами, то просто несут к памятному месту напротив дома Мурузи цветы. Свое отношение к уничтожению портрета поэта выразила и солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова. Она прочла на улице Пестеля стихотворение «Письма к стене», которое было написано Бродским в 1964 году. Часть выступления артистки прошла под аккомпанемент виброфона. О том, как случился этот спонтанный тандем, девушка рассказала 5-tv.ru.

«Эта стена, на которую был нанесен его портрет в день его рождения как бы напоминает нам об этом стихотворении. И тут нельзя говорить: я за художника или я за поэта. Это так символично! Я хотела просто подойти к стене и прочесть стихи для Instagram, выложить в соцсети, положить цветы. И так получилось, что люди стали подходить. Мимо ехал Алексей Чижик и просто крикнул из машины: „Ребята, подождите меня, я сейчас!“. Выходит, выкатывает виброфон, и удивительно, как полетели стихи. Как они вознеслись…. „… над зеленой листвой. Ты глядишь на меня, как я падаю вниз головой“», — завершила цитатой из Бродского свою мысль Иванчикова.

В конфликте художника и закрасивших граффити представителей школы, на территории которой находилась стена, где изобразили поэта, певица предпочла не занимать ничью сторону. Она заявила, что считает необходимым создать четкие и понятные правила уличного искусства, которые бы позволяли художникам украшать города.

«Я думаю, что нельзя осуждать никого в этой ситуации. Просто нужно понять, что мы можем сделать для нашего города. Я мечтаю о поправках к закону о граффити. Чтобы все-таки давали какие-то места для художников, чтобы облагораживать город, делать его лучше», — сказала певица.

Портрет Иосифа Бродского появился на стене напротив дома Мурузи, где жил поэт, 24 мая, в день 80-летия со дня рождения великого петербуржца. Однако уже на следующее утро его замазали представители школы. Художник Олег Лукьянов в беседе с 5-tv.ru назвал циничным способ, которым расправились с его творением. Позже находчивый горожанин нашел способ вернуть потрет поэта на стену без нарушения закона.