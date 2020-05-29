Гимнастика для ума: новые правила для кинотеатров утверждены в России

Для кинотеатров Роспотребнадзор вместе с министерством культуры утвердил компромиссные правила работы. Причем меры не спустили «сверху», а выработали в индустрии и согласовали с санитарными врачами.

Социальная дистанция в лобби-баре или в фойе — полтора метра. Повсюду санитайзеры. Все поверхности раз в два часа обеззараживаются. Персонал в масках и перчатках обязательно, посетители — желательно. Самое сложное — выстроить расписание так, чтобы зрители с разных сеансов не пересекались. И организовать рассадку.

Роспотребнадзор устанавливает для кинозалов дистанцию в один метр — то есть через кресло, в шахматном порядке. Но! Есть оговорка — рядом могут сидеть цитата «члены одной семьи, либо проживающие вместе». А это уже головоломка, больше похожая не на шахматы, а на тетрис.

«Даже если кто-то будет таким „ковид"-дессидентом и скажет, что его это не касается, то всегда найдется сосед справа, который возмутится, если кто-то будет сидеть рядом с ним, не являясь членом его семьи. Все таки забота о собственной безопасности и забота о безопасности окружающих возьмет верх и нам не придется вводить проверку паспортов».

Сети набирает популярность занимательная арифметика — как высчитать ту самую безопасную дистанцию в полтора — два метра. Так в Австралии предлагают мерить в кенгуру, в американской Флориде в аллигаторах. Россотрудничество разработало экспортный набор — 13 матрешек, четыре балерины-лебедя, или три балалайки. Для петербуржцев есть вариант в «корюшках» — шесть средних рыб как раз нормально: прикинул дистанцию — и на сковородку.