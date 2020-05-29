Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии

Проект постановления правительства, в котором прописан особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии COVID-19, подготовило Министерство труда и социальной защиты. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

Инициатива предполагает запрет на увольнение сотрудника в период пандемии или отправление его на простой по инициативе работодателя. Трудовой договор в таком случае может быть расторгнут только по инициативе самого работника или по согласию обеих сторон.

Помимо этого, в проекте говорится о сокращении с двух месяцев до двух недель срока уведомления сотрудников об изменении условий трудового договора и режима работы по инициативе работодателя, если их необходимость связана с ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса.

Подчеркивается, что в случае утверждения документа, он будет действителен только в течение 2020 года.

27 мая министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что размер минимального пособия по безработице следует увеличить в три раза. Таким образом выплата для россиян, потерявших заработок, составит 4,5 тысячи рублей.

Количество безработных граждан в России достигло 1,9 миллиона человек. С начала апреля работы лишились порядка 2,5 миллиона россиян, а трудоустроились около 1,7 миллиона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поддержал предложение о продлении срока выплаты пособий по безработице до 1 октября.