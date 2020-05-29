Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Отступающее от Трудового кодекса регулирование будет действовать только в 2020 году.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry, Markus Brunner, CHROMORANGE / Bilderbox, Tim Hall; Известия / Константин Кокошкин
Проект постановления правительства, в котором прописан особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии COVID-19, подготовило Министерство труда и социальной защиты. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Инициатива предполагает запрет на увольнение сотрудника в период пандемии или отправление его на простой по инициативе работодателя. Трудовой договор в таком случае может быть расторгнут только по инициативе самого работника или по согласию обеих сторон.
Помимо этого, в проекте говорится о сокращении с двух месяцев до двух недель срока уведомления сотрудников об изменении условий трудового договора и режима работы по инициативе работодателя, если их необходимость связана с ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса.
Подчеркивается, что в случае утверждения документа, он будет действителен только в течение 2020 года.
27 мая министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что размер минимального пособия по безработице следует увеличить в три раза. Таким образом выплата для россиян, потерявших заработок, составит 4,5 тысячи рублей.
Количество безработных граждан в России достигло 1,9 миллиона человек. С начала апреля работы лишились порядка 2,5 миллиона россиян, а трудоустроились около 1,7 миллиона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поддержал предложение о продлении срока выплаты пособий по безработице до 1 октября.
Читайте также
87%
0.04 78.26
0.35
Нашли ошибку?