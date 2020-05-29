Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кати Матрюхиной

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала девятилетняя Катя. У нее саркома Юинга — опухоль на позвоночнике. Помочь может только протонная терапия — облучение раковых клеток, не задевая здоровые.

Но стоимость курса — миллион 800 тысяч рублей. Семье из Архангельской глубинки таких денег не собрать. На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала».

Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» 5 миллионов 20 тысяч 849 рублей. Этого хватит не только для спасения Кати, но и других подопечных фонда.

Спасибо вам.