Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кати Матрюхиной
У девятилетней девочки — саркома Юинга — опухоль на позвоночнике.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала девятилетняя Катя. У нее саркома Юинга — опухоль на позвоночнике. Помочь может только протонная терапия — облучение раковых клеток, не задевая здоровые.
Но стоимость курса — миллион 800 тысяч рублей. Семье из Архангельской глубинки таких денег не собрать. На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала».
Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» 5 миллионов 20 тысяч 849 рублей. Этого хватит не только для спасения Кати, но и других подопечных фонда.
Спасибо вам.
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