Подозреваемая в краже дневника Пушкина за 75 миллионов раскрыла детали поступка
39-летняя женщина призналась, что хотела продать дорогой предмет искусства коллекционерам.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
Фото, видео: www.globallookpress.com; Главное Управление МВД России по Краснодарскому краю
Правоохранители задержали подозреваемую в краже рукописного дневника Александра Пушкина. Со слов заявителя, ущерб составил примерно 75 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Ведомство опубликовало кадры допроса предполагаемой злоумышленницы. Задержанная рассказала, что приехала в Сочи из Украины.
«Украла рукописи Александра Сергеевича. Мы некоторое время были сожителями, потом он пригласил меня в гости выпить, и я решила украсть книгу. Были проблемы с ребенком и с мамой. Мама заболела, ребенок находится в больнице. Нужны были деньги, чтобы уехать домой», — объяснила женщина.
Девушку удалось задержать благодаря отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступления. Подозреваемой в совершении кражи оказалась 39-летняя приезжая. Известно, что накануне она и потерпевший встречались у него в квартире. Женщина уже дала признательные показания.
«Установлено, что женщина планировала продать рукопись коллекционерам. Правоохранители изъяли похищенный дневник и вернули законному владельцу», — сообщили в полиции.
По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Бывшей сожительнице предпринимателя грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Обманутый бизнесмен рассказал, что драгоценная рукопись содержит 174 страницы. Ранее записи считались безвозвратно утраченными. Однако благодаря долгому и кропотливому поиску, этот дневник был найден предпринимателем. Со слов владельца, он провел множество экспертиз, в результате чего были получены ценные материалы для изучения жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина.
Ранее 5-tv.ru писал, что незнакомка из интернета украла у бизнесмена сейф с тремя миллионами рублей.
Читайте также
39%
0.04 78.26
0.35
Нашли ошибку?