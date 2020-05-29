Подозреваемая в краже дневника Пушкина за 75 миллионов раскрыла детали поступка

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Ниса Мурзанаева
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39-летняя женщина призналась, что хотела продать дорогой предмет искусства коллекционерам.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; Главное Управление МВД России по Краснодарскому краю

Правоохранители задержали подозреваемую в краже рукописного дневника Александра Пушкина. Со слов заявителя, ущерб составил примерно 75 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Ведомство опубликовало кадры допроса предполагаемой злоумышленницы. Задержанная рассказала, что приехала в Сочи из Украины.

«Украла рукописи Александра Сергеевича. Мы некоторое время были сожителями, потом он пригласил меня в гости выпить, и я решила украсть книгу. Были проблемы с ребенком и с мамой. Мама заболела, ребенок находится в больнице. Нужны были деньги, чтобы уехать домой», — объяснила женщина.

Девушку удалось задержать благодаря отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступления. Подозреваемой в совершении кражи оказалась 39-летняя приезжая. Известно, что накануне она и потерпевший встречались у него в квартире. Женщина уже дала признательные показания.

«Установлено, что женщина планировала продать рукопись коллекционерам. Правоохранители изъяли похищенный дневник и вернули законному владельцу», — сообщили в полиции.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Бывшей сожительнице предпринимателя грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Обманутый бизнесмен рассказал, что драгоценная рукопись содержит 174 страницы. Ранее записи считались безвозвратно утраченными. Однако благодаря долгому и кропотливому поиску, этот дневник был найден предпринимателем. Со слов владельца, он провел множество экспертиз, в результате чего были получены ценные материалы для изучения жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина.

Ранее 5-tv.ru писал, что незнакомка из интернета украла у бизнесмена сейф с тремя миллионами рублей.

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