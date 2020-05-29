Похудение раздора: из-за чего поссорились Бледанс и Малиновская

Недавно актриса Эвелина Бледанс во время прямого эфира в Instagram рассказала подписчикам, что борется с лишним весом с помощью таблеток для похудения. Телеведущая Мария Малиновская узнав о признании Бледанс, высказала свое противоположное мнение на этот счет. Она считает неправильным пропагандировать такой способ похудения для многотысячной аудитории. По мнению теледивы, лучше привлекать людей к здоровому образу жизни и спорту.

В итоге между дамами возник небольшой конфликт, пишет «Экспресс-газета».

Эвелина Бледанс опубликовала новый пост в профиле в Instagram, где снова решила затронуть наболевшую тему и обратилась к Маше Малиновской.

»…не стоит никого осуждать, уважаемая Маша Малиновская. Я ведь не лезу к вам в вашу жизнь. Я всю жизнь старалась использовать народные средства, если заболевала, такие, как чай с лимоном, с медом и имбирем и редко принимала таблетки, строго по назначению врача», — написала актриса.

Бледанс также добавила, что для нее это первый подобный эксперимент, и пошла она на него, потому что другими способами не могла заглушить чувство голода. Актриса объяснила, что активно занимается спортом и следит за фигурой, но из-за стресса часто стала часто переедать.

Эвелина выразила уверенность, что Мария Малиновская не просто так решила «докопаться» до нее. Видимо, за телеведущей тоже есть определенный «грешок».

«Мои таблетки почему-то стали как красная тряпка для быка и я уверена, что это не на пустом месте появилось. Как правило, так реагируют люди, у которых был какой-то грешок. Вот нет дыма без огня, это точно», — написала актриса.

Instagram @bledans

Подписчики поддержали Эвелину Бледанс и посоветовали ей не обращать внимание на мнение других.

«В вас столько огня и мудрости, что не всем под силу видеть такую яркую личность. Но только вам известно сколько всего приходится переживать внутри. Просто наполняйтесь своим счастьем быть женщиной, мамой, талантливым человеком. А остальные… Пусть говорят»;

«Уважаемая, Эвелина!!! Я понимаю не приятно слышать и читать про себя такой большой негатив, но я вас очень прошу сильно к сердцу не берите эти слова они приносят только болезни»;

«Эвелиночка, вы очень хороший человек! Не обращайте внимание на негатив. Добра и здоровья вам и Семочке!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маша Малиновская пошутила над собой после пластики.