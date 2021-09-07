Пульмонолог рассказал об упражнениях, которые помогут восстановить легкие после пневмонии

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Ниса Мурзанаева
Эксклюзив 7 411

По мнению медика, не последнюю роль в реабилитации играют питание и психоэмоциональная поддержка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonathan Carlile; 5-tv.ru

Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, врач терапевт Алексей Никишенков утверждает, что сделать легкие устойчивыми к коронавирусу с помощью упражнений, к сожалению, не получится. Однако в беседе с 5-tv.ru медик рассказал, как во время пандемии укрепить дыхательную систему или, если человек уже переболел чем-либо, побыстрее восстановиться. По его мнению, реабилитацию ускорит физическая активность.

«Это могут быть просто прогулки, ходьба, велосипедные прогулки, ролики. Все эти упражнения общеукрепляющие: укрепляют мышцы, улучшают кровоток и укрепляют дыхательные мышцы», — сказал специалист.

Особенное внимание врач уделил скандинавской ходьбе. По его словам, такая физическая активность укрепляет мышцы ног, рук, груди и спины. Если при выполнении этого упражнения правильно дышать — укрепляется и дыхательная система.

Алексей Никишенков считает, что не последнюю роль при легочной реабилитации играют питание и психоэмоциональная поддержка. Врач призвал переболевших соблюдать режим отдыха, заниматься лечебной физкультурой, а также делать дыхательную гимнастику.

«Результатом дыхательных упражнений будет укрепление диафрагмы, межреберных мышц и улучшение кровотока, насыщение кислородом крови», — объяснил эксперт.

Пульмонолог отметил, что в период пандемии коронавируса людям старше 65 лет, особенно страдающими от диабета, лишнего веса или проблем с сердцем, не следует выходить на улицу. Никишенков советует им заниматься дыхательной гимнастикой дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что пульмонолог показал пять лучших упражнений для укрепления дыхательной системы.

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