Российские СМИ включены в перечень пострадавших от COVID-19 отраслей
В перечень вошли телекомпании, информагентства, издатели газет и другие.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
Фото, видео: Известия / Павел Бедняков, Александр Казаков; www.globallookpress.com / Russian Government
Премьер-министр России Михаил Мишустин добавил средства массовой информации в перечень пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции отраслей. Об этом говорится на сайте правительства.
«Деятельность в области производства печатной продукции и СМИ внесена в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
В обновленный перечень попали издатели книг, журналов и газет, а также радиостанции, телевещательные компании, сетевые издания и информагентства.
Включение СМИ в перечень пострадавших отраслей подразумевает шестимесячный мораторий на арендные платежи, полугодовую отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и зарплаты, льготное кредитование под 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список отраслей экономики, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса, напоминает URA.RU. Среди них авиаперевозки, аэропортовая деятельность, гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность, общественное питание, туризм, дополнительное образование и бытовые услуги.
29 мая Михаил Мишустин заявил об осторожном снятии ограничений по коронавирусу.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
32%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?