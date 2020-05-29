Российские СМИ включены в перечень пострадавших от COVID-19 отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин добавил средства массовой информации в перечень пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции отраслей. Об этом говорится на сайте правительства.

«Деятельность в области производства печатной продукции и СМИ внесена в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В обновленный перечень попали издатели книг, журналов и газет, а также радиостанции, телевещательные компании, сетевые издания и информагентства.

Включение СМИ в перечень пострадавших отраслей подразумевает шестимесячный мораторий на арендные платежи, полугодовую отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и зарплаты, льготное кредитование под 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список отраслей экономики, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса, напоминает URA.RU. Среди них авиаперевозки, аэропортовая деятельность, гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность, общественное питание, туризм, дополнительное образование и бытовые услуги.

29 мая Михаил Мишустин заявил об осторожном снятии ограничений по коронавирусу.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112