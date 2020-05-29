Мишустин заявил об осторожном снятии ограничений по коронавирусу

Россия будет постепенно и очень осторожно смягчать ограничения, связанные с коронавирусом. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции. Он отметил, что ситуация по стране стабилизируется.

«Мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения, но такие шаги пока мы делаем очень осторожно», — сказал премьер-министр.

На заседании Михаил Мишустин призвал коллег из СНГ использовать для борьбы с распространением коронавируса лучшие практики, наработанные еще в СССР.

«У наших стран не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство, поэтому совместные меры реагирования основаны на общих лучших практиках, которые отработаны были еще в советское время», — отметил глава правительства.

С 1 июня в Петербурге смягчаются ограничительные меры. Об этом объявил губернатор Александр Беглов. Первый этап продлится до 14 июня. На улице можно будет обходиться без масок и перчаток, но в общественных местах, транспорте и магазинах требования по их наличию сохраняются.

В Москве с понедельника возобновят работу непродовольственные магазины, а также предприятия сферы услуг. В том числе прачечные, химчистки и ремонтные мастерские. Жителям столицы можно будет гулять. Правда, чтобы избежать ухудшения ситуации, пока — по графику.

Число выписанных пациентов с СОVID-19 за сутки в Москве уже пять дней выше числа новых выявленных случаев заболевания.

По словам ведущего вирусолога России Анатолия Альштейна, ситуация с COVID-19, наконец, стабилизировалась — стране удалось преодолеть пик инфицирования коронавирусом и выйти на плато.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что откроется в регионах РФ после ослабления ограничительных мер.

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