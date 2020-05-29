«Я была одной из них»: Малиновская объяснила конфликт с Бледанс из-за таблеток

Маша Малиновская объяснила свой конфликт с Эвелиной Бледанс заботой о других женщинах, мечтающих легко сбросить лишний вес. Бурная полемика развернулась в интернете после того, как актриса поделилась со своими подписчиками в Instagram, что худеет с помощью специальных препаратов. Малиновская же высказала мнение, что не следовало пропагандировать этот способ для многотысячной аудитории.

В интервью 5-tv.ru телеведущая пояснила, что в своем посте в соцсетях отреагировала на ситуацию в целом, но даже не упоминала имени Эвелины Бледанс. А высказаться ее побудило то, что она сама когда-то принимала таблетки для похудения, и это вызвало тяжелые последствия для ее организма. По словам Малиновской, однажды она обнаружила себя лежащей на полу без сознания, и множество людей в соцсетях рассказывали ей о своих проблемах со здоровьем после приема подобных препаратов. Поэтому она считает, что Бледанс, как человек публичный, дает женщинам «плохой пример и плохую рекомендацию».

«Понятно, что это очень легкая история, что можно закинуться таблетками и получить быстрый результат. И возможно это так и будет. Но возможно, у вас остановится сердце или откажут почки, и в общем огромное количество побочек, которое в результате приема таких таблеток случается», — отметила Малиновская.

Она подчеркнула, что в ее позиции «нет ничего лицемерного» и она полностью основывается на личном опыте.

«Я понимаю девочек или женщин, которые пытаются похудеть таким образом. Я просто была одной из них, но я знаю, каковы последствия. Поэтому я против», — заключила Малиновская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс резко ответила на критику Марии Малиновской в Instagram, порекомендовав не лезть в ее личную жизнь.