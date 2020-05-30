Боня в яблоках заинтриговала вопросом о блюде, которое закажет после открытия ресторанов
Светская львица пообещала поощрить угадавшего его желание денежным призом.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Виктория Боня захотела поиграть с фанатами в увлекательную игру в своем профиле в Instagram. Светская дива выложила сочное фото, где позирует в ярко-красном блестящем обтягивающем платье с сексуальным разрезом на ноге, лежа на огромном количестве алых яблок. Одно яблоко она держит в руке. Волосы Виктории убраны в конский хвост, а лицо украшает красивый макияж.
Под снимком Боня предложила фанатам угадать, какое блюдо она в первую очередь закажет в ресторане после их открытия.
«Интересно, как быстро вы угадаете. В одном сообщении учитывается всего один вариант ответа! Если вы будете перечислять все подряд в одном сообщении, я не учту ваш ответ!» — сообщила условия светская львица.
Когда будут результаты конкурса Виктория не уточнила.
Подписчики тут же начали выдавать различные версии. Фанаты перечислили почти все блюда из разных кухонь.
«Бургеры»;
«Яблочный штрудель»;
«Равиоли»;
«Беляши»
«Шарлотку»;
«Борщ», — стали предполагать пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня согласна терпеть унижения на ток-шоу за деньги.
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