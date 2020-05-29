Алексей Воробьев вместе с Малковичем и Кудроу снялся в сериале от Netflix

|
Алиса Старжевская
19

Актеру удалось поработать на площадке с именитыми голливудскими актерами.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @mr.alexsparrow

Актер Алексей Воробьев, который недавно переехал жить в Лос-Анджелес, снялся в новом американском комедийном сериале от Netflix «Космические силы», пишет «Экспресс-газета».

Воробьеву крупно повезло: он работал на одной площадке вместе с такими знаменитыми голливудскими актерами, как Джон Малкович, Стив Карелл и Лиза Кудроу. Об этом он рассказал подписчикам в своем профиле в Instagram.

«Отвезите меня на луну… — Угадай, что здесь происходит, и почему легендарные Стив Карелл и Джон Малкович молча стоят там?! Моя версия — я забыл свои строки», — подписал снимки актер.

Instagram @mr.alexsparrow

Алексею Воробьеву досталась небольшая роль — он играет русского военного Юрия Телатовича, которого все персонажи зовут Бобби. Но зато какой опыт!

Сюжет сериала рассказывает о генерале американской армии Марке Нэйрде, который мечтает возглавить ВВС США, но вместо этого становится командующим Космическими силами. Теперь его главная миссия — освоение Луны и обеспечение Америки господства в космосе.

Премьера сериала «Космические силы» состоится уже в эти выходные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Воробьев рассказал, как едва не женился.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Три месяца, в которые рождаются самые красивые мальчики

Последние новости

20:27
Путин подписал указ о проведении Парада Победы и салюта 24 июня
20:26
Попова: заболеваемость коронавирусом идет на «уверенное снижение»
20:16
Алексей Воробьев вместе с Малковичем и Кудроу снялся в сериале от Netflix
20:04
Голикова: темпы прироста инфицированных COVID-19 в РФ снизились почти в 12 раз
19:51
Найди одно отличие: Волочкова в костюме с экстремальным декольте выложила загадочное фото
19:38
Почему Никас Сафронов не поверил в рассказы «голодающих» артистов

Сейчас читают

Школа Волочковой: ТОП-5 лучших шпагатов от российских звезд
Заморозки и ураганы: непогода обрушится на уральские регионы
Тест: Угадайте советскую комедию по одному кадру

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок