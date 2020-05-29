Алексей Воробьев вместе с Малковичем и Кудроу снялся в сериале от Netflix

Актер Алексей Воробьев, который недавно переехал жить в Лос-Анджелес, снялся в новом американском комедийном сериале от Netflix «Космические силы», пишет «Экспресс-газета».

Воробьеву крупно повезло: он работал на одной площадке вместе с такими знаменитыми голливудскими актерами, как Джон Малкович, Стив Карелл и Лиза Кудроу. Об этом он рассказал подписчикам в своем профиле в Instagram.

«Отвезите меня на луну… — Угадай, что здесь происходит, и почему легендарные Стив Карелл и Джон Малкович молча стоят там?! Моя версия — я забыл свои строки», — подписал снимки актер.

Instagram @mr.alexsparrow

Алексею Воробьеву досталась небольшая роль — он играет русского военного Юрия Телатовича, которого все персонажи зовут Бобби. Но зато какой опыт!

Сюжет сериала рассказывает о генерале американской армии Марке Нэйрде, который мечтает возглавить ВВС США, но вместо этого становится командующим Космическими силами. Теперь его главная миссия — освоение Луны и обеспечение Америки господства в космосе.

Премьера сериала «Космические силы» состоится уже в эти выходные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Воробьев рассказал, как едва не женился.