Алексей Воробьев вместе с Малковичем и Кудроу снялся в сериале от Netflix
Актеру удалось поработать на площадке с именитыми голливудскими актерами.
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Фото, видео: Instagram @mr.alexsparrow
Актер Алексей Воробьев, который недавно переехал жить в Лос-Анджелес, снялся в новом американском комедийном сериале от Netflix «Космические силы», пишет «Экспресс-газета».
Воробьеву крупно повезло: он работал на одной площадке вместе с такими знаменитыми голливудскими актерами, как Джон Малкович, Стив Карелл и Лиза Кудроу. Об этом он рассказал подписчикам в своем профиле в Instagram.
«Отвезите меня на луну… — Угадай, что здесь происходит, и почему легендарные Стив Карелл и Джон Малкович молча стоят там?! Моя версия — я забыл свои строки», — подписал снимки актер.
Алексею Воробьеву досталась небольшая роль — он играет русского военного Юрия Телатовича, которого все персонажи зовут Бобби. Но зато какой опыт!
Сюжет сериала рассказывает о генерале американской армии Марке Нэйрде, который мечтает возглавить ВВС США, но вместо этого становится командующим Космическими силами. Теперь его главная миссия — освоение Луны и обеспечение Америки господства в космосе.
Премьера сериала «Космические силы» состоится уже в эти выходные.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Воробьев рассказал, как едва не женился.
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