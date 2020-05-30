Сестру Ким Кардашьян уличили в обмане и исключили из числа миллиардеров

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Василий Заика
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Журналисты «поймали» Кайли Дженнер на завышении прибыли ее косметической компании.

Сестру Ким Кардашьян уличили в обмане и исключили из числа миллиардеров

Фото: Instagram @kyliejenner

Журнал Forbes уличил в обмане и исключил из числа миллиардеров сестру Ким Кардашьян Кайли Дженнер. Журналисты издания провели оценку состояния 22-летней бизнесвумен и «поймали» ее на завышении прибыли ее косметической компании.

В апреле капитал представительницы семейства Кардашьян оценивался в один миллиард долларов. Несмотря на это, после реализации сделки по продаже бренда Kylie Cosmetics косметическому гиганту Coty выяснилось, что светская львица в течение нескольких лет «раздувала масштаб и успех своего бизнеса».

Авторы материала отметили, что стоимость активов Кайли Дженнер упала, в том числе, после начала пандемии коронавируса и сокращения покупательной способности.

Согласно обновленным данным Forbes, состояние сестры Ким Кардашьян исчисляется всего 900 миллионами долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кайли Дженнер обнажила «фирменные» бедра в белом боди.

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