«Настоящий герой!» — в Яндекс. Такси обещали наградить водителя, спасшего девушку от насильников
Вопиющий инцидент произошел на территории столицы вечером 28 мая.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Генеральный директор Яндекс. Такси Даниил Шулейко в беседе с 5-tv.ru прокомментировал ситуацию вокруг чудесного спасения москвички от насильников благодаря водителю данной службы пассажирских перевозок.
Управленец отметил, что Дмитрий Филин, оказавший помощь пострадавшей, работает в компании уже более пяти лет. За столь продолжительную карьеру мужчина успел выполнить несколько тысяч поездок, за которые стабильно получал высокие оценки.
По словам Шулейко, вопиющий инцидент как нельзя лучше свидетельствует о человеческих качествах Филина. От себя лично, а также от имени всех коллег гендиректор Яндекс. Такси выразил большую благодарность сотруднику за отвагу и готовность прийти на помощь даже малознакомому человеку.
«Он настоящий герой! В чем мы все сегодня могли убедиться. Мы благодарны ему за неравнодушие и готовность помочь в такой неординарной ситуации! Конечно же мы вознаградим водителя», — отметил собеседник 5-tv.ru.
Вечером 28 мая московский таксист спас девушку от насильников. Пострадавшая вызвала на место ЧП машину и через службу связи с водителем попросила Дмитрия о помощи. Получив сообщение в чате, Филин незамедлительно позвонил в полицию и назвал приблизительный адрес нахождения пострадавшей, а также ее личные данные.
В течение нескольких минут правоохранители прибыли на место происшествия, но отыскать девушку удалось не сразу. Оказалось, что она находится совсем в другом районе. К счастью, оперативники подоспели вовремя и тут же задержали нападавших.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверо гостей избили и изнасиловали хозяйку квартиры на Кубани, снимая все на телефон.
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