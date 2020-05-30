Стало известно о состоянии пострадавших в Красноярске инкассаторов

Пострадавшие во время нападения на машину в Красноярске инкассаторы находятся в тяжелом состоянии. Как стало известно 5-tv.ru, один из сотрудников получил ранения в живот и в ногу.

В настоящий момент мужчины прооперированы и остаются в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения по Красноярскому краю.

«Они находятся в лечебном учреждении, прооперированы. Находятся в реанимации, состояние пока тяжелое, поскольку прооперированы», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о нападении на машину инкассаторов в Красноярске. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут правоохранители. Известно, что они передвигались на машинах Jeep Grand Cherokee, либо Range Rover. Позже появились кадры нападения. Стрельбу по инкассаторам вели из предмета, похожего на ружье, в упор.