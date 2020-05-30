Стало известно о состоянии пострадавших в Красноярске инкассаторов
Нападавшие стреляли по ногам. Оба инкассатора были госпитализированы.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; ВКонтакте @id16321468
Пострадавшие во время нападения на машину в Красноярске инкассаторы находятся в тяжелом состоянии. Как стало известно 5-tv.ru, один из сотрудников получил ранения в живот и в ногу.
В настоящий момент мужчины прооперированы и остаются в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения по Красноярскому краю.
«Они находятся в лечебном учреждении, прооперированы. Находятся в реанимации, состояние пока тяжелое, поскольку прооперированы», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал о нападении на машину инкассаторов в Красноярске. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут правоохранители. Известно, что они передвигались на машинах Jeep Grand Cherokee, либо Range Rover. Позже появились кадры нападения. Стрельбу по инкассаторам вели из предмета, похожего на ружье, в упор.
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